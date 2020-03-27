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Зеленський наполягає на підготовці законопроекту про дистанційну роботу парламенту

Новини » Політика     27.03.2020 - 20:45
Зеленський наполягає на підготовці законопроекту про дистанційну роботу парламенту
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Законопроект буде діяти лише під час коронавіруса

Президент України Володимир Зеленський наполягає на підготовці законопроекту про дистанційної роботи парламенту під час карантин. Про це Зеленський повідомив після засідання фракції "Слуга народу", передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив президент, даний законопроект буде діяти лише в умовах коронавіруса.

"Це буде не останнім позачергове засідання. Я звернувся до депутатів. Я хочу, щоб вони розглянули можливість працювати дистанційно. Можливість. Зараз вони пропрацюють такий законопроект. Він може діяти тільки зараз, в умовах коронавірусу. Я думаю, що потім, коли ця хвороба пройде, тоді цей законопроект уже не буде потрібен", - заявив Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що позачергове засідання Верховної ради відбудеться у понеділок, 30 березня. Рішення про перенесення позачергового засідання на цю дату, за словами Зеленського, пов'язане з підготовкою ще ряду законопроектів щодо протидії розповсюдження коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 березня перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроект №3250, який передбачає проведення засідань парламенту в режимі відеоконференції.

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