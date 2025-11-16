Зеленський: наші ТЕС і видобуток газу стали мішенями для ракет і дронів РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські ТЕС та видобуток газу України стали цілями для російських ракет і дронів. І сьогоднішня угода з Грецією щодо газу є компенсацію втраченого видобутку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави держави з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
"Фактично щоночі зараз росіяни завдають ударів по нашій інфраструктурі, найбільше по енергетичній. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали мішенями для ракет, балістичних ракет, дронів, іранських дронів, північнокорейських ракет", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що багато всього летить в Україну і наша країна відновлює щоразу, коли росіяни щось руйнують. Водночас це дійсно вимагає часу, багатьох зусиль і обладнання.
Також глава держави висловився щодо сьогоднішньої угоди з Грецією про продаж природного газу в Україну. Він пояснив, що цей договір є компенсацією втраченого видобутку, який в тому числі допоможе нашій країні цієї зими.
"Що стосується газу, це вимагає імпорту газу. Щоб компенсувати знищення росіянами нашого власного видобутку, наші домовленості з Грецією сьогодні - це важлива частина великого енергетичного пакету, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, що сьогодні Україна та Греція домовилися про створення нового енергетичного маршруту. Він забезпечить постачання газу в Україну через вертикальний енергетичний коридор від грецького Олександруполіса до Одеси. Зокрема, газ надходитиме через Болгарію, Румунію та Молдову.
Також зазначимо, що минулого тижня, в ніч на 8 листопада, Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні. Ключовою метою ворога стала енергетична інфраструктура країни, через що в країні посилилися графіки відключення світла.
Зокрема, в "Центрэнерго" заявили, що це був наймасовіший обстріл з ТЕС за час повномасштабної війни. Ворог бив по об'єктах дронами і ракетами, в результаті чого обидві ТЕС - Зміївська і Трипільська - зупинилися і припинили генерувати електроенергію.
Також в ніч на 11 листопада під обстріл потрапили енергооб'єкти в Харківській, Одеській та Донецькій областях. Крім того, в ніч на 13 листопада ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей.