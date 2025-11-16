Зеленський: наші ТЕС і видобуток газу стали мішенями для ракет і дронів РФ

"Фактично щоночі зараз росіяни завдають ударів по нашій інфраструктурі, найбільше по енергетичній. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали мішенями для ракет, балістичних ракет, дронів, іранських дронів, північнокорейських ракет", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що багато всього летить в Україну і наша країна відновлює щоразу, коли росіяни щось руйнують. Водночас це дійсно вимагає часу, багатьох зусиль і обладнання.

Також глава держави висловився щодо сьогоднішньої угоди з Грецією про продаж природного газу в Україну. Він пояснив, що цей договір є компенсацією втраченого видобутку, який в тому числі допоможе нашій країні цієї зими.

"Що стосується газу, це вимагає імпорту газу. Щоб компенсувати знищення росіянами нашого власного видобутку, наші домовленості з Грецією сьогодні - це важлива частина великого енергетичного пакету, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом", - резюмував Зеленський.