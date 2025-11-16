Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские ТЭС и добыча газа Украины стали целями для российских ракет и дронов. И сегодняшняя сделка с Грецией по газу является компенсацией утраченной добычи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы государства с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
"Фактически каждую ночь сейчас россияне наносят удары по нашей инфраструктуре, больше всего по энергетической. Большинство электростанций в Украине, наша добыча газа, наши тепловые станции стали мишенями для ракет, баллистических ракет, дронов, иранских дронов, северокорейских ракет", - сказал президент.
Зеленский отметил, что много всего летит в Украину и наша страна восстанавливает каждый раз, когда россияне что-то разрушают. В то же время это действительно требует времени, многих усилий и оборудования.
Также глава государства высказался относительно сегодняшнего соглашения с Грецией о продаже природного газа в Украину. Он пояснил, что этот договор является компенсацией утраченной добычи, которая в том числе поможет нашей стране этой зимой.
"Что касается газа, это требует импорта газа. Чтобы компенсировать уничтожение россиянами нашей собственной добычи, наши договоренности с Грецией сегодня - это важная часть большого энергетического пакета, который мы подготовили на эту зиму, чтобы обеспечить Украину газом", - резюмировал Зеленский.
Напомним, что сегодня Украина и Греция договорились о создании нового энергетического маршрута. Он обеспечит поставки газа в Украину через вертикальный энергетический коридор от греческого Александруполиса до Одессы. В частности, газ будет поступать через Болгарию, Румынию и Молдову.
Также отметим, что на прошлой неделе, в ночь на 8 ноября, Россия осуществила очередную комбинированную атаку по Украине. Ключевой целью врага стала энергетическая инфраструктура страны, из-за чего в стране усилились графики отключения света.
В частности, в "Центрэнерго" заявили, что это был самый массовый обстрел по ТЭС за время полномасштабной войны. Враг бил по объектам дронами и ракетами, в результате чего обе ТЭС - Змиевская и Трипольская - остановились и прекратили генерировать электроэнергию.
Также в ночь на 11 ноября под обстрелы попали энергообъекты в Харьковской, Одесской и Донецкой областях. Кроме того, в ночь на 13 ноября враг атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей.