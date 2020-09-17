ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский о нардепе Юрченко: он обязательно сядет в тюрьму

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский рад, что народному депутату Александру Юрченко подписали подозрение. Он заявил, что предупреждал об ответственности все партии.

Об этом он заявил на брифинге во Львовской области.

Он отметил, что к власти люди сначала приходят честные, но прочности им не хватает.

"Я очень рад, сегодня дали подозрение правоохранители, он (нардеп, - ред.) ее получил и обязательно сядет в тюрьму", - заявил он.

Самые читаемые новости

Сегодня первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук объявил об исключении из фракции "Слуга народа" Юрченко. В этот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение.

Отметим, НАБУ опубликовало материалы дела нардепа. Он завуалировано намекнул на необходимость передать ему взятку - "предоставить плюшки".

После публикации материалов стало известно, что он выходит из фракции "Слуга народа". Офис президента заявил о вызывающем поведении народного депутата и считает, что он потерял этические основания быть нардепом.

Юрченко инкриминируют возможное получение взяток за внесение поправок к законопроектам.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленскийнардепподозрение