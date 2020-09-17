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Зеленський про нардепа Юрченка: він обов'язково сяде до в'язниці

Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський радий, що народному депутату Олександру Юрченку підписали підозру. Він заявив, що попереджав про відповідальність всі партії.

Про це він заявив на брифінгу у Львівській області.

Він зазначив, що до влади люди спочатку приходять чесні, але міцності їм не вистачає.

"Я дуже радий, сьогодні дали підозру правоохоронці, він (нардеп, - ред.) її отримав і обов'язково сяде до в'язниці", - заявив він.

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Сьогодні перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук оголосив про виключення з фракції "Слуга народу" Юрченка. В цей же день генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру.

Зазначимо, НАБУ опублікувало матеріали справи нардепа. Він завуальовано натякнув на необхідність передати йому хабар - "надати плюшки".

Після публікації матеріалів стало відомо, що він виходить з фракції "Слуга народу". Офіс президента заявив про зухвалу поведінку народного депутата і вважає, що він втратив етичні підстави бути нардепом.

Юрченко інкримінують можливе отримання хабарів за внесення поправок до законопроектів.

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