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Зеленський написав Мадяру відкритого листа і запросив до Києва

20:14 20.08.2026 Чт
2 хв
Президент заявив про "міцну основу" для подальшого розвитку партнерства між країнами
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський написав Мадяру відкритого листа і запросив до Києва Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Українців та угорців пов'язують добросусідські відносини, взаємоповага та багатовікова історія спільної боротьби за свободу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у відкритому листі президента Володимира Зеленського угорському прем'єру Петеру Мадяру.

Глава держави привітав Петера Мадяра та угорський народ із національним святом - Днем Святого Іштвана.

"Від імені українського народу та Української держави для мене честь привітати Вас і весь дружній угорський народ з нагоди національного свята Угорщини - Дня Святого Іштвана", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україну та Угорщину пов'язують добросусідські відносини, взаємна повага та багатовікова історія спільної боротьби за свободу й власну державність. За його словами, це створює міцну основу для подальшого розвитку партнерства між двома країнами.

"Ми вдячні Угорщині за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за солідарність у цей надзвичайно важливий для нашої країни та всієї Європи період, визначений жорстокою російською агресією", - заявив глава держави.

Двосторонні відносини і запрошення до Києва

Окремо він відзначив гуманітарну допомогу Угорщини, підтримку реабілітації українських дітей і військовослужбовців, а також допомогу громадянам України.

Зеленський також підкреслив, що Україна цінує Угорщину як доброго сусіда та надійного партнера. Він зазначив, що завдяки вибору угорського народу відкривається нова сторінка у двосторонніх відносинах, заснована на взаємовигідній співпраці, взаємній повазі, мирі та взаєморозумінні.

Зеленський написав Мадяру відкритого листа і запросив до КиєваФото: відкритий лист Зеленського Мадяру (facebook.com/ukran.nagykovetseg.magyarorszag)

Зеленський написав Мадяру відкритого листа і запросив до КиєваФото: відкритий лист Зеленського Мадяру (facebook.com/ukran.nagykovetseg.magyarorszag)

За його словами, це особливо символічно, адже цього року Україна та Угорщина відзначають 35-ту річницю встановлення дипломатичних відносин.

"Підтверджую свою готовність до відкритої та конструктивної співпраці задля подальшого зміцнення українсько-угорських відносин і розвитку всебічного співробітництва заради нашого спільного європейського майбутнього", - наголосив президент.

Наприкінці Зеленський додав, що буде радий вітати Петера Мадяра в Києві у найближчий зручний для нього час.

Нагадаємо, Financial Times писало, що Угорщина заблокувала переговори за двома кластерами щодо вступу України до ЄС. Крім того, команда Мадяра вимагає не прискорювати процедури вступу України до Євросоюзу.

Зазначимо, рішення Угорщини заблокувати переговорні кластери щодо вступу України до ЄС не пов'язане з якістю підготовки Києва. Причина полягає у двосторонніх політичних суперечках і не тільки.

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Володимир Зеленський Угорщина Петер Мадяр
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