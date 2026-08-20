Зеленский написал Мадьяру открытое письмо и пригласил в Киев

Украинцев и венгров связывают добрососедские отношения, взаимоуважение и многовековая история совместной борьбы за свободу.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в открытом письме президента Владимира Зеленского венгерскому премьеру Петеру Мадьяру.

Глава государства поздравил Петера Мадьяра и венгерский народ с национальным праздником - Днем Святого Иштвана.

"От имени украинского народа и Украинского государства для меня честь поздравить Вас и весь дружеский венгерский народ по случаю национального праздника Венгрии - Дня Святого Иштвана", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украину и Венгрию связывают добрососедские отношения, взаимное уважение и многовековая история совместной борьбы за свободу и государственность. По его словам, это создает крепкую основу для дальнейшего развития партнерства между двумя странами.

"Мы благодарны Венгрии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за солидарность в этот очень важный для нашей страны и всей Европы период, определенный жестокой российской агрессией", - заявил глава государства.

Двусторонние отношения и приглашения в Киев

Отдельно он отметил гуманитарную помощь Венгрии, поддержку реабилитации украинских детей и военнослужащих, а также гражданам Украины.

Зеленский также подчеркнул, что Украина ценит Венгрию как хорошего соседа и надежного партнера. Он отметил, что благодаря выбору венгерского народа открывается новая страница в двусторонних отношениях, основанная на взаимовыгодном сотрудничестве, взаимном уважении, мире и взаимопонимании.

Фото: открытое письмо Зеленского Мадьяру (facebook.com/ukran.nagykovetseg.magyarorszag)

Фото: открытое письмо Зеленского Мадьяру (facebook.com/ukran.nagykovetseg.magyarorszag)

По его словам, это особенно символично, ведь в этом году Украина и Венгрия отмечают 35-ю годовщину установления дипломатических отношений.

"Подтверждаю свою готовность к открытому и конструктивному сотрудничеству в целях дальнейшего укрепления украинско-венгерских отношений и развития всестороннего сотрудничества ради нашего общего европейского будущего", - подчеркнул президент.

В конце Зеленский добавил, что будет рад приветствовать Петера Мадьяра в Киеве в ближайшее удобное для него время.