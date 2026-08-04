Угорщина блокує переговорні кластери та євроінтеграцію України: в чому причина

Рішення Угорщини заблокувати переговорні кластери щодо вступу України до ЄС не пов'язане з якістю підготовки Києва. Справжня причина - двосторонні політичні суперечки і не тільки.

Згідно з даними Єврокомісії, за результатами скринінгу Україна повністю готова розпочинати переговори за відповідними напрямками. Угорщина також публічно не висловлювала жодних претензій щодо технічної готовності Києва.

Наразі Будапешт блокує відкриття двох масштабних блоків:

Кластер 2 (внутрішній ринок): включає вільний рух товарів, робочої сили та капіталу, фінансові послуги, право компаній, інтелектуальну власність і захист прав споживачів.

Кластер 3 (конкурентоспроможність та інклюзивне зростання): охоплює митницю, оподаткування, цифрову трансформацію, соціальну політику, освіту, культуру, а також промислову, економічну й монетарну політику.

Експертка наголошує, що відкриття цих розділів стало заручником складних двосторонніх відносин між країнами та загальної стратегії Угорщини щодо євроінтеграції України.

Балансування Петера Мадяра

Раніше переговорний процес повністю блокувався за уряду Віктора Орбана - тоді Україна не могла відкрити навіть перший, базовий кластер. Після виборів та приходу до влади нового прем'єр-міністра Петера Мадяра ситуація частково зрушила з місця.

Завдяки технічним консультаціям щодо прав угорської меншини Будапешт дав "зелене світло" на відкриття кластера 1, а згодом поступився і щодо кластера 6 (зовнішні відносини). Цьому також могло сприяти розблокування для Угорщини 16,4 млрд євро заморожених коштів ЄС, хоча офіційні сторони це заперечують.

Водночас надати згоду на кластери 2 і 3 новий угорський уряд відмовляється.

"Позицію Угорщини можна трактувати як спробу Мадяра знайти баланс між відновленням конструктивного діалогу з Брюсселем і збереженням урядової позиції, спрямованої проти прискореного вступу України до ЄС", - пояснює Сніжана Дяченко.

Мадяр - не проукраїнський політик

Аналітикиня зазначає, що, попри те, що новий угорський уряд виглядає більш поступливим щодо України, Мадяра все ж не можна назвати проукраїнським політиком. Він ще під час виборчої кампанії виступав проти швидкого вступу України до Євросоюзу.

Крім того, у країні зберігаються високі антиукраїнські настрої серед населення, якими може скористатися опозиція. Утримуючи вето, новий прем'єр намагається уникнути внутрішньополітичної критики.