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Угорщина знову блокує вступ України в ЄС: чого вимагає Мадяр

12:08 29.07.2026 Ср
2 хв
Ймовірно, знадобиться політичне втручання
aimg Юлія Капітонова
Угорщина знову блокує вступ України в ЄС: чого вимагає Мадяр Фото: Петер Мадяр, прем'єр-міністр Угорщини (Getty Images)
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Угорщина заблокувала переговори за двома кластерами щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами джерел, Будапешт відклав відкриття другого та третього переговорних кластерів, які стосуються інтеграції до єдиного ринку, а також економічної й соціальної політики.

Ба більше, команда угорського лідера Петера Мадяра вимагає не прискорювати процедури вступу України до Євросоюзу.

На переконання Financial Times, останні дії Будапешта свідчать про небажання угорської влади остаточно відмовитися від попередньої політики щодо України.

Один із дипломатів ЄС назвав затримку "тимчасовою перешкодою", яку, ймовірно, вдасться усунути. Водночас європейські посадовці вважають, що для збереження підтримки Угорщини тепер, найімовірніше, знадобиться пряме політичне втручання.

Угорський прем'єр-міністр із самого початку виступав проти прискорення вступу України до ЄС. Крім того, давно анонсований саміт із президентом України Володимир Зеленський досі не відбувся.

Речник уряду Угорщини заявив, що Будапешт виступає проти будь-якої "прискореної процедури" для України, вважаючи, що Київ не повинен отримувати сприятливіші умови, ніж країни Західних Балкан, які роками виконують вимоги для вступу до ЄС.

До речі, раніше ми розповідали, що ЄС переглядає тимчасовий захист українців, а також пояснювали до чого готуватися чоловікам і жінкам.

Ба більше, стало відомо, що Петер Мадяр пішов проти проти ЄС у питання притулку для українських чоловіків.

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