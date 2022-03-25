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Зеленский наградил государственными наградами защитников Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами семи военнослужащих Национальной гвардии, из них пятеро посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

Также государственные награды получили 240 военнослужащих Нацгвардии, и 119 военнослужащих ВСУ. Кроме того, наград удостоились 14 руководителей местных общин местной власти и 31 медицинский работник.

Напомним, Зеленский вручил украинским разведчикам государственные награды, ордена и звание Герой Украины.

Мы также писали о том, что Зеленский завил, что все разрушенные российскими военными города и села Украины будут обязательно отстроены после победы. При этом уничтоженные города сделают лучше, чем любой город в России.

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Владимир Зеленский