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Зеленський нагородив державними нагородами захисників України

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження державними нагородами семи військовослужбовців Національної гвардії, з них п'ятеро посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

Також державні нагороди отримали 240 військовослужбовців Нацгвардії, і 119 військовослужбовців ЗСУ. Крім того, нагород удостоїлися 14 керівників місцевих громад місцевої влади та 31 медичний працівник.

Нагадаємо, Зеленський вручив українським розвідникам державні нагороди, ордени та звання Герой України.

Ми також писали про те, що Зеленський завив, що всі зруйновані російськими військовими міста і села України будуть обов'язково відбудовані після перемоги. При цьому знищені міста зроблять краще, ніж будь-яке місто в Росії.

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Володимир Зеленський