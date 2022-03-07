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Сделаем наши уничтоженные города лучше, чем любой город в России, - Зеленский

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 23:52
Сделаем наши уничтоженные города лучше, чем любой город в России, - Зеленский Владимир Зеленский (zelenskiy_president_gov)
Автор: Татьяна Самарук

В своем новом видеообращении президент Владимир Зеленский завил, что все разрушенные врагом города и села Украины будут обязательно отстроены после победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Владимира Зеленского.

Российские военные каждый день разрушают украинцев города и села. Также оккупанты убивают мирное население.

Зеленский рассказал, что разрушенные города восстановят и они будут лучше, чем в России.

"Мы все отстроим. Мы сделаем наши города, которые разрушил оккупант, лучше любого города в России", - подчеркнул президент.

Ранее мы сообщали, что Зеленский присвоил украинским городам специальное звание Город-герой.

Также мы писали, что Зеленский наградил орденами председателей ОГА и мэров.

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Победа будет за нами! Слава Украине!

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