Сделаем наши уничтоженные города лучше, чем любой город в России, - Зеленский

В своем новом видеообращении президент Владимир Зеленский завил, что все разрушенные врагом города и села Украины будут обязательно отстроены после победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Владимира Зеленского.

Российские военные каждый день разрушают украинцев города и села. Также оккупанты убивают мирное население.

Зеленский рассказал, что разрушенные города восстановят и они будут лучше, чем в России.

"Мы все отстроим. Мы сделаем наши города, которые разрушил оккупант, лучше любого города в России", - подчеркнул президент.