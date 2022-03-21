Зеленский вручил украинским разведчикам государственные награды
Президент Владимир Зеленский отметил украинских разведчиков государственными наградами, орденами и званием Герой Украины.
Об этом 21 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы Украинского государства.
"Лично вручил государственные награды нашим разведчикам. Прошу отнестись с пониманием - я не могу назвать публично их имен. Но поверьте, что вклад этих людей в нашу оборону настолько весомый, что орден и звание Герой Украины для них - это минимум, который мы можем им дать. Чтобы просто поблагодарить...
Их и всех наших героев, благодаря которым мы держимся, и не плохо, а Украина - живет. Слава Украине!" - сказал Зеленский.
Видео: видеообращение Владимира Зеленского ночью 21 марта
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о первой женщине Герое Украины, которой звание присвоено посмертно - о сержанте Инне Дерусовой.
Также мы писали, что 15 марта Зеленский подписал указ о награждении 234 воинов ВСУ за мужество и героизм.
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