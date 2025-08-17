ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский наградил "Редиса" орденом Богдана Хмельницкого

Киев, Воскресенье 17 августа 2025 11:42
UA EN RU
Зеленский наградил "Редиса" орденом Богдана Хмельницкого Фото: Денис Прокопенко (facebook com Denys Prokopenko)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский наградил десятки бойцов Нацгвардии, полиции, ГСЧС и пограничной службы. Среди них - защитник Мариуполя, полковник Денис Прокопенко ("Редис").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №598.

Полковник Нацгвардии "Редис" был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Орден Богдана Хмельницкого III степени получили 10 бойцов Нацгвардии - Игорь Бензерук, Денис Борцов, Станислав Зобнев, Святослав Козак, Максим Нечет, Богдан Олейник, Василий Савицкий, Владимир Стрюков, Антон Хвостик, Богдан Цимбал.

Еще несколько десятков нацгвардейцев, воинов Нацполиции, пограничников и бойцов ГСЧС получили ордена "За мужество" трех степеней (большинство - посмертно), медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Что известно о "Редисе"

Денис "Редис" Прокопенко - один из самых известных и влиятельных украинских военнослужащих. В 2022 году "Азов" под командованием Прокопенко занял оборону Мариуполя и близлежащих сел.

"Редис" вместе с другими "азовцами" и защитниками Мариуполя попал в российский плен. Его обменяли 21 сентября 2022 года, после чего с другими командирами, согласно договоренности, этапировали в Турцию.

После возвращения в Украину "Редис" практически сразу заявил, что возвращается на фронт. Больше о Денисе Прокопенко - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Нацгвардия ГСЧС Азовці Пограничная служба
Новости
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия