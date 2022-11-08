Зеленський нагородив майже 400 українських військових
Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Президент Володимир Зеленський відзначив нагородами майже 400 наших воїнів. Відповідний указ був підписаний 7 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
"396 українських військовослужбовців відзначені державними нагородами. Дякую кожному й кожній, хто воює за Україну", - сказав політик.
Зеленський також висловив вдячність усім, хто працює заради нашої перемоги та всім нашим партнерам, які допомагають Україні захищати свободу.
Нагадаємо, Зеленський розповів, що ЗСУ а багатьох ділянках фронту перебувають у стані активної оборони і навіть у такій ситуації на низці напрямків відтісняють ворога.
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