Зеленський нагородив майже 400 українських військових

Президент Володимир Зеленський відзначив нагородами майже 400 наших воїнів. Відповідний указ був підписаний 7 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Зеленський також висловив вдячність усім, хто працює заради нашої перемоги та всім нашим партнерам, які допомагають Україні захищати свободу.

"396 українських військовослужбовців відзначені державними нагородами. Дякую кожному й кожній, хто воює за Україну", - сказав політик.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що ЗСУ а багатьох ділянках фронту перебувають у стані активної оборони і навіть у такій ситуації на низці напрямків відтісняють ворога.

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