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Зеленський нагородив майже 400 українських військових

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Вівторок 08 листопада 2022 01:25
Зеленський нагородив майже 400 українських військових Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський відзначив нагородами майже 400 наших воїнів. Відповідний указ був підписаний 7 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"396 українських військовослужбовців відзначені державними нагородами. Дякую кожному й кожній, хто воює за Україну", - сказав політик.

Зеленський також висловив вдячність усім, хто працює заради нашої перемоги та всім нашим партнерам, які допомагають Україні захищати свободу.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що ЗСУ а багатьох ділянках фронту перебувають у стані активної оборони і навіть у такій ситуації на низці напрямків відтісняють ворога.

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