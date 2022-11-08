Зеленский наградил почти 400 украинских военных
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский отметил наградами около 400 наших воинов. Соответствующий указ был подписан 7 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
"396 украинских военнослужащих отмечены государственными наградами. Спасибо каждому и каждой, кто воюет за Украину", - сказал политик.
Зеленский также выразил благодарность всем, кто работает ради нашей победы и всем нашим партнерам, помогающим Украине защищать свободу.
Напомним, Зеленский рассказал, что ВСУ на многих участках фронта находятся в состоянии активной обороны и даже в такой ситуации на ряде направлений оттесняют врага.
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