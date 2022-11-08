Зеленский наградил почти 400 украинских военных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Зеленский также выразил благодарность всем, кто работает ради нашей победы и всем нашим партнерам, помогающим Украине защищать свободу.

"396 украинских военнослужащих отмечены государственными наградами. Спасибо каждому и каждой, кто воюет за Украину", - сказал политик.

Напомним, Зеленский рассказал, что ВСУ на многих участках фронта находятся в состоянии активной обороны и даже в такой ситуации на ряде направлений оттесняют врага.

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