Зеленський нагородив фон дер Ляєн орденом, якого ще ні в кого немає

Нова нагорода і перша лауреатка

Орден Європи - нова відзнака в Україні. Нею нагороджують громадян України та іноземців за підтримку європейської інтеграції держави, зміцнення міжнародної співпраці та внесок у захист незалежності й безпеки.

Указ про запровадження нагороди Зеленський підписав після того, як напередодні відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн стала першою людиною, яку відзначили цим орденом.

"Це нагорода, якої ніхто не зможе скасувати і позбавити, бо слово України - тверде", - сказав Зеленський, вручаючи відзнаку, очевидно коментуючи те, що президент Польщі Кароль Навроцький відібрав у нього Орден Білого Орла минулого місяця.

Позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла

Нагадаємо, 19 червня польський президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі - Ордена Білого Орла.