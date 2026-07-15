Зеленський нагородив фон дер Ляєн орденом, якого ще ні в кого немає

Першою нової державної нагороди - ордена Європи - удостоїли одну з найвпливовіших посадовиць Європейського Союзу - президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.
Як повідомляє РБК-Україна, про нагороду заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Української Державності та хрещення Русі.
Орден Європи - нова відзнака в Україні. Нею нагороджують громадян України та іноземців за підтримку європейської інтеграції держави, зміцнення міжнародної співпраці та внесок у захист незалежності й безпеки.
Указ про запровадження нагороди Зеленський підписав після того, як напередодні відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн стала першою людиною, яку відзначили цим орденом.
"Це нагорода, якої ніхто не зможе скасувати і позбавити, бо слово України - тверде", - сказав Зеленський, вручаючи відзнаку, очевидно коментуючи те, що президент Польщі Кароль Навроцький відібрав у нього Орден Білого Орла минулого місяця.
Нагадаємо, 19 червня польський президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі - Ордена Білого Орла.
Причиною стало рішення українського президента присвоїти одному з військових підрозділів почесне найменування "імені Героїв УПА".
Наступного дня український лідер відправив цю відзнаку назад до Варшави.
8 липня президенти України та Польщі вперше зустрілися на саміті НАТО в Анкарі після дипломатичного скандалу довкола державних нагород. За словами радника Зеленського Дмитра Литвина, розмова президентів була довгою.