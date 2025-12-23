Зеленський нагородив енергетиків ДТЕК за повернення світла після обстрілів

"22 грудня, в день професійного свята всіх енергетиків України, президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди десятьом енергетикам ДТЕК", - йдеться в повідомленні.

В компанії підкреслили, що ці нагороди - заслужене визнання щоденної роботи людей, які відновлюють і захищають енергосистему під обстрілами, у прифронтових регіонах і в надскладних умовах.

"Немає зараз в Україні такої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. І всі живі українські енергетичні обʼєкти, всі наші живі енергетичні мережі - це те, що змогли захистити, відновити, побудувати тисячі наших працівників та працівниць енергетичної галузі", - наголосив президент Володимир Зеленський, відзначаючи енергетиків.

Також 1 фахівець був нагороджений подякою Премʼєр-міністра, 9 - почесними грамотами Кабінету Міністрів, а 188 енергетиків отримали грамоти і подяки від Міністерства енергетики.