Зеленський нагородив енергетиків ДТЕК за повернення світла після обстрілів

10 енергетиків ДТЕК було відзначено державними нагородами Президента Володимира Зеленського за повернення світла після обстрілів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
"22 грудня, в день професійного свята всіх енергетиків України, президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди десятьом енергетикам ДТЕК", - йдеться в повідомленні.
В компанії підкреслили, що ці нагороди - заслужене визнання щоденної роботи людей, які відновлюють і захищають енергосистему під обстрілами, у прифронтових регіонах і в надскладних умовах.
"Немає зараз в Україні такої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. І всі живі українські енергетичні обʼєкти, всі наші живі енергетичні мережі - це те, що змогли захистити, відновити, побудувати тисячі наших працівників та працівниць енергетичної галузі", - наголосив президент Володимир Зеленський, відзначаючи енергетиків.
Також 1 фахівець був нагороджений подякою Премʼєр-міністра, 9 - почесними грамотами Кабінету Міністрів, а 188 енергетиків отримали грамоти і подяки від Міністерства енергетики.
