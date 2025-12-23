UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Зеленський нагородив енергетиків ДТЕК за повернення світла після обстрілів

Фото: президент Володимир Зеленський нагородив енергетиків ДТЕК (пресслужба)
Автор: Сергій Новіков

10 енергетиків ДТЕК було відзначено державними нагородами Президента Володимира Зеленського за повернення світла після обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"22 грудня, в день професійного свята всіх енергетиків України, президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди десятьом енергетикам ДТЕК", - йдеться в повідомленні.

В компанії підкреслили, що ці нагороди - заслужене визнання щоденної роботи людей, які відновлюють і захищають енергосистему під обстрілами, у прифронтових регіонах і в надскладних умовах.

"Немає зараз в Україні такої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. І всі живі українські енергетичні обʼєкти, всі наші живі енергетичні мережі - це те, що змогли захистити, відновити, побудувати тисячі наших працівників та працівниць енергетичної галузі", - наголосив президент Володимир Зеленський, відзначаючи енергетиків.

Також 1 фахівець був нагороджений подякою Премʼєр-міністра, 9 - почесними грамотами Кабінету Міністрів, а 188 енергетиків отримали грамоти і подяки від Міністерства енергетики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДТЕКРінат АхметовЕнергетики