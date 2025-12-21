ДТЕК, "Завертайло" та Honey встановили "Ялинку Світла" в центрі Києва

Компанія ДТЕК разом з пекарнею "Завертайло" та кондитерською Honey встановили арт-обʼєкт "Ялинка Світла" з форми енергетиків про справжню ціну світла у центрі Києва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення " Завертайло " в Instagram.

Так, 19 грудня поряд із пекарнею "Завертайло" біля Софії Київської у центрі Києва встановили "Ялинку Світла".

"Її зібрано з елементів форми енергетиків, знайомої кожному українцю за фото відновлення мереж. Даний мистецький проєкт було ініційовано командою «Завертайло» та Honey і реалізовано спільно з ДТЕК", - йдеться в заяві.

Зазначається, що проєкт присвячений всім українським енергетикам, які четвертий рік поспіль відновлюють електропостачання після російських атак. Арт-обʼєкт буде відкритий для відвідувачів протягом зимових свят за адресою: Київ, вул. Володимирська, 24А.

"Ялинка Світла" також дякує всім, хто підтримує країну у темні часи: військовим, медикам, учителям, комунальникам, фермерам, рятувальникам, підприємцям - усім, хто дає хліб, тепло, опору і допомагає тримати зовнішнє і внутрішнє світло", - наголосили в повідомленні.