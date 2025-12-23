RU

Зеленский наградил энергетиков ДТЭК за возвращение света после обстрелов

Фото: президент Владимир Зеленский наградил энергетиков ДТЭК (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

10 энергетиков ДТЭК были отмечены государственными наградами Президента Владимира Зеленского за возвращение света после обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"22 декабря, в день профессионального праздника всех энергетиков Украины, президент Владимир Зеленский вручил государственные награды десяти энергетикам ДТЭК", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что эти награды - заслуженное признание ежедневной работы людей, которые восстанавливают и защищают энергосистему под обстрелами, в прифронтовых регионах и в сверхсложных условиях.

"Нет сейчас в Украине такой электростанции, которая не пострадала бы от российских ударов. И все живые украинские энергетические объекты, все наши живые энергетические сети - это то, что смогли защитить, восстановить, построить тысячи наших работников и работниц энергетической отрасли", - подчеркнул президент Владимир Зеленский, награждая энергетиков.

Также 1 специалист был награжден благодарностью Премьер-министра, 9 - почетными грамотами Кабинета Министров, а 188 энергетиков получили грамоты и благодарности от Министерства энергетики.

Владимир ЗеленскийДТЭКРинат АхметовЭнергетики