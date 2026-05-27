UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі ППО

16:35 27.05.2026 Ср
2 хв
Темпи поставок у рамках PURL вже не відповідають реальності загрози
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський надіслав американському колезі Дональду Трампу листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Kyiv Independent та коментар радника президента України Дмитра Литвина журналістам.

Читайте також: Антибалістика - в глобальному дефіциті: Україна працює з Європою над ППО

Дмитро Литвин підтвердив цю інформацію у коментарі журналістам. За його словами, адресатів два - Дональд Трамп і Конгрес.

Звернення Зеленського з’явилося на тлі посилення російських масованих атак на Україну та публічних погроз Кремля щодо нових ударів по Києву.

"Що стосується протиповітряної оборони від ракет, ми покладаємося на наших друзів. У питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати", - йдеться у листі.

Український лідер наголосив, що нинішні темпи поставок у рамках програми PURL вже не відповідають реальності загрози, з якою стикається країна. Він попросив допомоги у захисті повітряного простору України від російських ракет.

"Я, від імені українського народу, з повагою прошу президента та Конгрес США продовжувати брати участь у цьому процесі. І допомогти нам забезпечити цей життєво важливий засіб захисту від російського терору - ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи - щоб зупинити російські балістичні ракети та інші ракетні атаки РФ", - написав Зеленський.

Нагадаємо, співзасновник компанії Fire point Денис Штілерман нещодавно повідомив, що до кінця цього року в Україні можуть пройти випробування нової системи ППО, яку називають дешевшим аналогом Patriot.

РБК-Україна також писало, що гарантувати 100% результату відбиття комбінованих ударів наразі неможливо. Цьому на заваді стають погодні умови, які РФ враховує під час обстрілів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяППОДональд ТрампВійна в УкраїніРакети