Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі ППО

Дмитро Литвин підтвердив цю інформацію у коментарі журналістам. За його словами, адресатів два - Дональд Трамп і Конгрес.

Звернення Зеленського з’явилося на тлі посилення російських масованих атак на Україну та публічних погроз Кремля щодо нових ударів по Києву.

"Що стосується протиповітряної оборони від ракет, ми покладаємося на наших друзів. У питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати", - йдеться у листі.

Український лідер наголосив, що нинішні темпи поставок у рамках програми PURL вже не відповідають реальності загрози, з якою стикається країна. Він попросив допомоги у захисті повітряного простору України від російських ракет.

"Я, від імені українського народу, з повагою прошу президента та Конгрес США продовжувати брати участь у цьому процесі. І допомогти нам забезпечити цей життєво важливий засіб захисту від російського терору - ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи - щоб зупинити російські балістичні ракети та інші ракетні атаки РФ", - написав Зеленський.