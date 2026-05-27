Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке ПВО

16:35 27.05.2026 Ср
2 мин
Темпы поставок в рамках PURL уже не соответствуют реальности угрозы
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский направил американскому коллеге Дональду Трампу письмо с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Kyiv Independent и комментарий советника президента Украины Дмитрия Литвина журналистам.

Антибаллистика - в глобальном дефиците: Украина работает с Европой над ПВО

Дмитрий Литвин подтвердил эту информацию в комментарии журналистам. По его словам, адресатов два - Дональд Трамп и Конгресс.

Обращение Зеленского появилось на фоне усиления российских массированных атак на Украину и публичных угроз Кремля по поводу новых ударов по Киеву.

"Что касается противовоздушной обороны от ракет, мы полагаемся на наших друзей. В вопросе защиты от баллистических ракет мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты", - говорится в письме.

Украинский лидер подчеркнул, что нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы, с которой сталкивается страна. Он попросил помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет.

"Я, от имени украинского народа, с уважением прошу президента и Конгресс США продолжать участвовать в этом процессе. И помочь нам обеспечить это жизненно важное средство защиты от российского террора - ракеты Patriot PAC-3 и дополнительные системы - чтобы остановить российские баллистические ракеты и другие ракетные атаки РФ", - написал Зеленский.

Напомним, соучредитель компании Fire point Денис Штилерман недавно сообщил, что до конца этого года в Украине могут пройти испытания новой системы ПВО, которую называют более дешевым аналогом Patriot.

РБК-Украина также писало, что гарантировать 100% результата отражения комбинированных ударов пока невозможно. Этому мешают погодные условия, которые РФ учитывает во время обстрелов.

