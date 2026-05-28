Зеленський надіслав понад 600 листів Трампу і конгресменам, - Стефанішина

00:17 28.05.2026 Чт

Як на такий крок Зеленського відреагували у Вашингтоні та чого чекати?
aimg Катерина Коваль
Зеленський надіслав понад 600 листів Трампу і конгресменам, - Стефанішина Фото: посол України в США Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україна активізувала дипломатичні зусилля у США: президент Володимир Зеленський надіслав понад 600 листів Дональду Трампу та усім американським конгресменам із закликом посилити підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у США Ольгу Стефанішину.

Що відомо

Листи були спрямовані особисто Трампу, а також кожному члену Палати представників і Сенату. За словами Стефанішиної, звернення вже отримало позитивний відгук серед американських законодавців. Головна мета - прискорити ухвалення критично важливих рішень для оборони України.

"Війна триває, люди гинуть. І рішення, яке може захистити так багато українських життів, може бути прийнято", - наголосила посол.

Що просить Україна

Ключовий запит до США - захист українського неба. Київ просить насамперед посилити системи протиповітряної оборони та надати додаткові антибалістичні засоби. Найближчим часом плануються термінові зустрічі Стефанішиної з членами українського кокусу в Конгресі.

Листи надіслані після масованої атаки на Київ. Зеленський направив Трампу термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО на тлі посилення ударів і погроз Кремля.

У листі президент розкрив деталі атаки: в ніч на 24 травня росіяни застосували дві ракети "Орєшник" - одна поцілила в Київську область, друга впала на окупованій території Донеччини. Аналітик Антон Земляний прогнозує, що масовані атаки можливі з періодичністю у два-три тижні.

