Зеленський надіслав понад 600 листів Трампу і конгресменам, - Стефанішина

Україна активізувала дипломатичні зусилля у США: президент Володимир Зеленський надіслав понад 600 листів Дональду Трампу та усім американським конгресменам із закликом посилити підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у США Ольгу Стефанішину.

Що відомо

Листи були спрямовані особисто Трампу, а також кожному члену Палати представників і Сенату. За словами Стефанішиної, звернення вже отримало позитивний відгук серед американських законодавців. Головна мета - прискорити ухвалення критично важливих рішень для оборони України.

"Війна триває, люди гинуть. І рішення, яке може захистити так багато українських життів, може бути прийнято", - наголосила посол.

Що просить Україна

Ключовий запит до США - захист українського неба. Київ просить насамперед посилити системи протиповітряної оборони та надати додаткові антибалістичні засоби. Найближчим часом плануються термінові зустрічі Стефанішиної з членами українського кокусу в Конгресі.