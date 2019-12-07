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В Офисе президента началось заседание СНБО

Новости » Политика     07.12.2019 - 13:44
В Офисе президента началось заседание СНБО
Фото: заседание СНБО (facebook.com/president.gov.ua)

Заседание проходит в закрытом режиме

Президент Украины Владимир Зеленский начал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что заседание при участии всех членов СНБО проходит в Офисе президента в закрытом режиме.

"Накануне саммита в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении ОП.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне встречи в нормандском формате состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое было созвано президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидалось, что заседание СНБО будет проходить в закрытом формате.

Как известно, в понедельник, 9 декабря, в Париже запланирована встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии. Саммит в нормандском формате на уровне глав государств состоится впервые после трехлетнего перерыва. Главным вопросом встречи будет дальнейшее выполнение минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что неназванный представитель администрации президента Франции опроверг внесение в повестку дня нормандского саммита вопроса снятия санкций с России. Также на саммите не будут обсуждать и вопрос транзита газа.

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