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В Офісі президента розпочалося засідання РНБО

Новини » Політика     07.12.2019 - 13:44
В Офісі президента розпочалося засідання РНБО
Фото: засідання РНБО (facebook.com/president.gov.ua)

Засідання проходить у закритому режимі

Президент України Володимир Зеленський почав засідання Ради національної безпеки і оборони напередодні зустрічі у нормандському форматі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що засідання за участю всіх членів РНБО проходить в Офісі президента в закритому режимі.

"Напередодні саміту в нормандському форматі президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони", - йдеться в повідомленні ВП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що напередодні зустрічі в нормандському форматі відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони, яке було скликане президентом України Володимиром Зеленським. Очікувалося, що засідання РНБО буде проходити у закритому форматі.

Як відомо, у понеділок, 9 грудня, в Парижі заплановано зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Саміт у нормандському форматі на рівні глав держав відбудеться вперше після трирічної перерви. Головним питання зустрічі буде подальше виконання мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що неназваний представник адміністрації президента Франції заперечив внесення до порядку денного нормандського саміту питання зняття санкцій з Росії. Також на саміті не обговорюватимуть і питання транзиту газу.

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