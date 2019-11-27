Зеленский начал визит в Литву

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский встретится с президентом Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Литву. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседою и спикером сеймаса Литвы Викторасом Пранцкетисом.

Под председательством Зеленского и Науседы состоится заседание Совета президентов Украины и Литвы.

Напомним, вчера Зеленский был в Эстонии. Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на брифинге с Зеленским призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.

Отметим также, в сентябре президент Эстонии посетила Украину в рамках форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве. Эстонский лидер подчеркивала, что ее страна надеется на продолжение реформ в Украине новой властью и является большим сторонником сближения Украины с Европейским союзом.

Кальюлайд также приветствовала освобождение удерживаемых украинцев и призвала не забывать про другие территории Украины, которые временно находятся под контролем РФ.