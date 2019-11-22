Зеленский едет в Эстонию и Литву с официальным визитом

Фото: Зеленский и Кальюлайд в Киеве (РБК-Украина)

Зеленский встретится с руководством обеих стран

Президент Украины Владимир Зеленский 26-27 ноября посетит с официальным визитом Эстонию и Литву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, 26 ноября в рамках визита запланированы переговоры Главы государства с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикога (парламента) Эстонии Хенном Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

В Таллине президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.

27 ноября Зеленский посетит с официальным визитом Литву, где примет участие в Двенадцатом заседании Совета президентов Украины и Литвы.

Во время визита запланировано проведение отдельных переговоров Главы государства с президентом Литвы Гитанасом Науседой, спикером Сеймаса (парламента) Литвы Викторасом Пранцкетисом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

В Вильнюсе президенты Украины и Литвы примут участие в работе Пятого двустороннего экономического форума.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что планирует в октябре этого года осуществить официальный визит в Эстонию. Отмечалось, что во время визита президент планирует перенять опыт Эстонии в модернизации правительства, диджитализации и киберзащиты.

Напомним, в сентябре президент Эстонии посетила Украину в рамках форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве. Она заявила, что Эстония надеется на продолжение реформ в Украине новой властью и является большим сторонником сближения Украины с Европейским союзом.