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Эстония надеется на продолжение реформ в Украине

Новости » Политика    13.09.2019 - 23:17
Эстония надеется на продолжение реформ в Украине
Фото: Керсти Кальюлайд (kmu.gov.ua)

Страны Балтии являются большими сторонниками сближения Украины с Евросоюзом

Эстония надеется на продолжение реформ в Украине новым правительством и является большим сторонником сближения Украины с Европейским союзом. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в рамках форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Эстония вместе с другими странами Балтии является большим сторонником стремления Украины быть ближе к Европейскому союзу. Сейчас у нас снова восстановлена надежда на реформы в Украине, и мы серьезно надеемся, что реформы местного самоуправления, децентрализации, здравоохранения, которые были начаты предыдущим правительством, будут продолжаться", - сказала Кальюлайд.

Она добавила, что Эстония всегда напоминаем остальному миру, что нельзя иметь дело с Россией, как будто ничего не произошло, "потому что Крым оккупирован, а на востоке Украины все еще продолжается война".

Напомним, Кальюлайд также приветствовала освобождение удерживаемых украинцев и призвала не забывать про другие территории Украины, которые временно находятся под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в октябре этого года осуществить официальный визит в Эстонию.

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