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Зеленський розпочав візит до Литви

Новини » Політика     27.11.2019 - 09:33
Зеленський розпочав візит до Литви
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленский зустрінеться з президентом Литви

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Литви. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленский зустрінеться з президентом Литви Гітанасом Науседою та спікером сеймасу Литви Вікторасом Пранцкетісом.

Під головуванням Зеленського та Науседи відбудеться засідання Ради президентів України та Литви.

Нагадаємо, вчора Зеленський був у Естонії. Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд на брифінгу з Зеленським закликала міжнародне співтовариство підтримати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Відзначимо також, у вересні президент Естонії відвідала Україну в рамках форуму "Ялтинська європейська стратегія" у Києві. Естонський лідер підкреслювала, що її країна сподівається на продовження реформ в Україні новою владою і є великим прихильником зближення України з Європейським союзом.

Кальюлайд також вітала звільнення утримуваних українців та закликала не забувати про інші території України, які тимчасово перебувають під контролем РФ.

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