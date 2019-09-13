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Президент Эстонии призвала не забывать, что Крым еще оккупирован

Новости » Политика    13.09.2019 - 11:00
Президент Эстонии призвала не забывать, что Крым еще оккупирован
Фото: Керсти Кальюлайд (riafan.ru)

По ее словам, для решения этого вопроса нужно стратегическое терпение

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала не забывать об оккупированном Россией Крыме. Об этом она заявила на форуме YES, передает корреспондент РБК-Украина.

Кальюлайд приветствовала освобождение удерживаемых украинцев, но призвала не забывать о других территориях Украины, которые временно находятся под контролем РФ.

"Мы должны не забывать, что это (освобождение украинцев. - ред.) только первый шаг - впереди марафон в 42 км. Это было непросто. И где-то политическая элита поймет, что мы уже ближе. Но давайте не будем забывать, что Крым еще оккупированный. Этот вопрос необходимо решать и на это нужно стратегическое терпение", - заявила она.

Также она подчеркнула, что "балтийские страны были оккупированы 50 лет".

У Києві починаєтья міжнародний форум YES-2019 Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі. Його відкриває президент України Володимир Зеленський.

Опубліковано НВ Четвер, 12 вересня 2019 р.

Напомним, на форуме YES президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма.

"Самая сложная ситуация, я думаю, будет с возвращением Крыма. Мы думаем, у нас есть несколько идей, но я не могу об этом говорить. Это рано. Я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский на форуме YES рассказал о взаимоотношениях Украины и США. Как заявил глава государства, отношения с США пока что хорошие, в частности, из-за возросшей финансовой поддержки.

Также Зеленский анонсировал разведение сил сторон в ООС в районе Петровского и Золотого. По словам президента, разведение сил намечено на ближайшие недели.

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