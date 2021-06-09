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Зеленский начал свою поездку на Донбасс: посетит передовую

Автор: Андрей Василюк

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Планируется посещение главой государства передовых позиций украинской армии на линии фронта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Глава государства посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил и пообщается с бойцами, которые несут службу на передовой", - говорится в сообщении.

Президент Зеленский анонсировал поездку на Донбасс вчера, 8 июня, во время заседания Конгресса региональных властей в Днепре.

Напомним, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины Об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Согласно указу, Кабинету Министров необходимо за два месяца подготовить законопроекты о введении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.

Раньше Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, этот формат можно было бы объединить с нормандским.

Как пояснил Зеленский, в новом формате обсуждалось бы не только урегулирование ситуации на Донбассе, но и возвращение оккупированного Крыма и газопровод "Северный поток-2".

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