RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський розпочав свою поїздку на Донбас: відвідає передову

Автор: Андрій Василюк

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області. Планується відвідування главою держави передових позицій української армії на лінії фронту.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області. Глава держави відвідає передові позиції українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил та поспілкується з бійцями, які несуть службу на передовій", - йдеться в повідомленні.

Президент Зеленський анонсував поїздку на Донбас вчора, 8 червня, під час засідання Конгресу регіональних влад в Дніпрі.

Нагадаємо, 2 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної оборони і безпеки України Про активізацію процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Згідно з указом, Кабінету Міністрів необхідно за два місяці підготувати законопроекти про впровадження на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей правосуддя перехідного періоду та внести їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради.

Раніше Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським.

Як пояснив Зеленський, у новому форматі обговорювалося б не лише врегулювання ситуації на Донбасі, але й повернення окупованого Криму та газопровід "Північний потік-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбас