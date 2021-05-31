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Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму

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Украина, Понедельник 31 мая 2021 21:46
Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране. По его словам, этот формат можно было бы объединить с нормандским.

Об этом говорится в интервью главы государства немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как пояснил Зеленский, в новом формате обсуждалось бы не только урегулирование ситуации на Донбассе, но и возвращение оккупированного Крыма и газопровод "Северный поток-2".

"Там (в нормандском формате - ред.) нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", - сказал он.

Напомним, в конце апреля Зеленский рассказал о желании создать новый формат переговоров с "мощными игроками", который мог бы существовать параллельно с "Нормандией". Зеленский считает, что привлечение к переговорам новых сторон позволит быстрее завершить войну на Донбассе.

До этого украинский президент предлагал расширить нормандский формат до семи участников. Глава государства допустил привлечение в "Нормандию" представителей США, Канады и Британии.

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Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму
Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму
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