Зеленский анонсировал очередную поездку на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совершит очередной визит на Донбасс. Поездка должна состояться послезавтра, 10 июня.
Об этом глава государства заявил во время заседание Конгресса региональных властей в Днепре.
"Я думаю, что мы с Государственной экологической инспекцией фундаментально поговорим после того, как вернемся с Донбасса послезавтра", - сказал Зеленский в ответ на вопрос председателя Черновицкой ОГА Александра Скичко по законопроекту об обращении с бытовыми отходами.
Напомним, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины Об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.
Согласно указу, Кабинету Министров необходимо за два месяца подготовить законопроекты о введении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.
Раньше Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, этот формат можно было бы объединить с нормандским.
Как пояснил Зеленский, в новом формате обсуждалось бы не только урегулирование ситуации на Донбассе, но и возвращение оккупированного Крыма и газопровод "Северный поток-2".