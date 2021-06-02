Зеленский поручил активизировать процесс мирного урегулирования на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ был подписан 2 июня.

Согласно указу, Кабинету министров необходимо за два месяца подготовить законопроекты о внедрении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной рады.

Правительство также должно за три месяца отработать с привлечением СБУ вопрос об отзыве сетевых ресурсов, которые выделены в пользование операторам телекоммуникаций, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях или используются в информационной агрессии России против Украины.

Кроме того, за шесть месяцев Кабмин должен обеспечить развертывание общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 на базе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения как оператора государственного мультиплекса. При этом правительство также должно обеспечить радиовещание в средневолновом диапазоне, в том числе со специальным контентом, с целью покрытия территорий ОРДЛО сигналом украинских радиостанций.

В течение 2021 года правительству необходимо завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда в ОРДЛО, а также создание вблизи каждого контрольного пункта гуманитарно-логистических центров, сервисных центров для предоставления социальных, административных, банковских, медицинских, почтовых и других услуг.

Кроме того, Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины в шестимесячный срок завершить выполнение мероприятий по усилению охраны и обороны десантно опасных участков украинского побережья Черного и Азовского морей, а также объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.