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Зеленский начал инаугурационную речь

Новости » Выборы 2019    20.05.2019 - 10:27
Зеленский начал инаугурационную речь
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По результатам выборов 2019 победил Владимир Зеленский

Новоизбранный президент Владимир Зеленский начал инаугурационную речь в зале Верховной рады сегодня, 20 мая. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Только что не я давал присягу. Каждый из нас положил руку на Конституцию, каждый из нас дал присягу. Каждый из нас президент, ведь сегодня каждый из нас несет ответственность. Каждый из нас может сделать все для развития Украины", - заявил Зеленский.

"У нас есть общая боль. Каждый из нас погиб на Донбассе. Мы теряем каждого из нас и каждый из нас переселенец. И каждый из нас работник. Но мы все это преодолеем. Потому что каждый из нас украинец. Мы все украинцы от Ужгорода до Луганска . Мы все украинцы. Мы должны быть едины ведь только тогда сильные ", - добавил он.

Зеленский обратился ко всем украинцам в мире.

"Нас 65 млн - тех, кого родила украинская земля. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы нам очень нужны. Я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину домой. Привезите пожалуйста свои знания. Все это поможет начать новую эпоху ", - заявил он.

Зеленский заявил, что "наше первое задание - это прекращение огня на Донбассе".

"Меня часто спрашивали, а на что вы готовы ради прекращения огня? А на что готовы вы, украинцы? Могу заверить. Для того, чтобы наши герои больше не погибали. Я точно готов на все. Я без колебаний готов потерять свою должность", - добавил он.

Отметим, Зеленский во время церемонии инаугурации принес присягу на верность Украине. Он положил руку на Пересопницкое Евангелие и зачитал текст присяги, утвержденный статьей 104 Конституции Украины.

Напомним, по результатам выборов 2019 победил Владимир Зеленский. За него проголосовали 73% избирателей.

Позже Рада проголосовала за то, чтобы инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Сам Зеленский хотел, чтобы мероприятие состоялось 19 мая.

Отметим, в МИД Украины сообщили, что около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств посетят инаугурацию новоизбранного президента. На мероприятии присутствуют президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии, вице-президент Турции, премьер-министр Молдовы, председатель парламента Азербайджана.

В свою очередь, Россия не была приглашена для участия в церемонии инаугурации. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского может приехать вице-президента США Майк Пенс. ЕС на инаугурации Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович.

Инаугурация Зеленского: онлайн В Раде рассказали процедуру инаугурации Зеленского
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