Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За результатами виборів 2019 переміг Володимир Зеленський

Новообраний президент Володимир Зеленський розпочав інавгураційну промову у залі Верховної ради сьогодні, 20 травня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Щойно не тільки я давав присягу. Кожен з нас поклав руку на Конституцію, кожен з нас надав присягу. Кожен з нас президент, адже сьогодні кожен з нас несе відповідальність. Кожен з нас може зробити усе для розвитку України", - заявив Зеленський.

"У нас є спільний біль. Кожен з нас загинув на Донбасі. Ми втрачаємо кожного з нас і кожен з нас переселенець. І кожен з нас заробітчанин. Але ми все це подолаємо. Бо кожен з нас українець. Ми всі українці від Ужгорода до Луганська. Ми всі українці. Ми маємо бути єдині адже тільки тоді ми сильні", - додав він.

Зеленський звернувся до всіх українців у світі.

"Нас 65 мільйонів - тих, кого народила українська земля. Я звертаюсь до всіх українців на планеті. Ви нам дуже потрібні. Я зрадістю надам українське громадянство. Ви повинні їхати в Україну додому. Привезіть будь-ласка свої знання. Все це допоможе розпочати нову епоху", - заявив він.

Зеленський заявив, що "наше найперше завдання - це припинення вогню на Донбасі".

"Мене часто питали, а на що ви готові заради припинення вогню? А на що готові ви, українці? Можу запевнити. Задля того, щоб наші герої більше не гинули. я точно готовий на все. Я без вагань готовий втратити свою посаду", - додав він.

Відзначимо, Зеленський під час церемонії інавгурації приніс присягу на вірність Україні. Він поклав руку на Пересопницьке Євангеліє та зачитав текст присяги, затверджений статтею 104 Конституції України.

Нагадаєм, за результатами виборів 2019 переміг Володимир Зеленський. За нього проголосували 73% виборців.

Пізніше Рада проголосувала за те, щоб інавгурація Зеленського відбулась 20 травня. Сам Зеленський хотів, щоб захід відбувся 19 травня.

Зазначимо, у МЗС України повідомили, що близько 60 іноземних представників, серед яких і президенти інших держав, відвідають інавгурацію новообраного президента. На заході присутні президенти Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини, віце-президент Туреччини, прем'єр-міністра Молдови, голова парламенту Азербайджану.

У свою чергу, Росія не була запрошена для участі в церемонії інавгурації. Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського може приїхати віце-президента США Майк Пенс. ЄС на інавгурації Зеленського буде представляти віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович.