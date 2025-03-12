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Зеленський про можливий візит до Трампа: я не чув запрошення

Середа 12 березня 2025 15:20
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Зеленський про можливий візит до Трампа: я не чув запрошення Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Президент Володимир Зеленський вважає, що будь-яка його зустріч з президентом США Дональдом Трампом повинна ретельно готуватись. Це необхідно для хорошого результату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського.

На питання кореспондента РБК-Україна щодо можливого майбутнього візиту до президента США Дональда Трампа Зеленський відповів, що не чув запрошення.

"Я не чув щодо запрошення. Я думаю, що будь-яка наша зустріч з президентом Америки повинна закінчуватися позитивним результатом для обох сторін", - сказав Зеленський.

На його думку, саме такий підхід повинен бути до будь-яких їх зустрічей.

"Сьогодні реакція наших суспільств вона життєва. Я б дуже хотів, щоб ми мали результат, позитивний результат. Люди дуже довго борються і гідні того, щоб мати світло. Хочу, щоб будь-яка наша зустріч з президентом США була позитивна, для цього треба всім готуватися", - підкреслив він.

Сварка Зеленського і Трампа

28 лютого відбувся візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Під час конференції між українським лідером, головою Білого дому Дональдом Трампом й віцепрезидентом Ді Венсом виникла суперечка.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо звинуватив Зеленського у "зриві зусиль" щодо мирних переговорів.

Сварка призвела до погіршення відносин між Україною та США. Зокрема Трамп вирішив призупинити військову допомогу українським захисникам. А також припинився обмін розвідданими між країнами.

При цьому американські чиновники заявляли про те, що Зеленський повинен вибачитись перед Трампом. На тлі цього він написав у Twitter про те, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів.

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