Зеленский о возможном визите к Трампу: я не слышал приглашения
Президент Владимир Зеленский считает, что любая его встреча с президентом США Дональдом Трампом должна тщательно готовиться. Это необходимо для хорошего результата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского.
На вопрос корреспондента РБК-Украина относительно возможного будущего визита к президенту США Дональду Трампу Зеленский ответил, что не слышал приглашения.
"Я не слышал относительно приглашения. Я думаю, что любая наша встреча с президентом Америки должна заканчиваться положительным результатом для обеих сторон", - сказал Зеленский.
По его мнению, именно такой подход должен быть к любым их встречам.
"Сегодня реакция наших обществ она жизненная. Я бы очень хотел, чтобы мы имели результат, положительный результат. Люди очень долго борются и достойны того, чтобы иметь свет. Хочу, чтобы любая наша встреча с президентом США была положительная, для этого надо всем готовиться", - подчеркнул он.
Ссора Зеленского и Трампа
28 февраля состоялся визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Во время конференции между украинским лидером, главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом Ди Вэнсом возникла перепалка.
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Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио обвинил Зеленского в "срыве усилий" по мирным переговорам.
Ссора привела к ухудшению отношений между Украиной и США. В частности Трамп решил приостановить военную помощь украинским защитникам. А также прекратился обмен разведданными между странами.
При этом американские чиновники заявляли о том, что Зеленский должен извиниться перед Трампом. На фоне этого он написал в Twitter о том, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров.
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