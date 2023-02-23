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Зеленський про можливість наступу РФ з території Білорусі: Путін до цього не готовий

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін не готовий до нападу на Україну з території Білорусі. Оскільки російські війська вже не настільки сильні, як були рік тому.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ВВС.

"Я думаю, що він не готовий. І це буде великою помилкою і для нього, і для Білорусі. Історичною помилкою. Тому що вони нас не окупують, адже вони вже не такі сильні, як були, і навіть тоді вони не змогли цього зробити. Тому зараз для них буде величезним викликом і проблемою зайняти Київ. І, як я вже сказав, великою помилкою. Тому що вони будуть залучені в цю війну, Білорусь, люди з Білорусі, солдати з Білорусі", - заявив він.

При цьому глава держави висловив сподівання, що Білорусь не приєднається до диктатора.

"Для них це означає втрату історії, це означає втрату Білорусі. Я думаю, що це помилка. Тому я сподіваюся, що Білорусь не приєднається до Путіна і не піде на ці кроки", - заявив Зеленський.

Він також додав, що якщо Білорусь таки приєднається до наступу на Україну, то наша країна витримає.

"Ми будемо боротися. Ми будемо битися, ми витримаємо", - підкреслив президент.

Нагадаємо, українська розвідка повідомляла, що Росія продовжує тиснути на Білорусь з приводу війни проти України. Проте Білорусь намагається утриматись прямої участі.

Крім того, ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається повністю контрольованою.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти УкраїниБілорусь