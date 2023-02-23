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Зеленский о возможности наступления РФ с территории Беларуси: Путин к этому не готов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин не готов к нападению на Украину с территории Беларуси. Поскольку российские войска уже не столь сильны, как были год назад.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью BBC.

"Я думаю, что он не готов. И это будет большой ошибкой и для него, и для Беларуси. Исторической ошибкой. Потому что они нас не оккупируют, ведь они уже не так сильны, как были, и даже тогда они не смогли этого сделать. Поэтому сейчас для них будет огромным вызовом и проблемой занять Киев. И, как я уже сказал, большой ошибкой. Потому что они будут вовлечены в эту войну, Беларусь, люди из Беларуси, солдаты из Беларуси", - заявил он.

При этом глава государства выразил надежду, что Беларусь не присоединится к диктатору.

"Для них это означает потерю истории, это означает потерю Беларуси. Я думаю, что это ошибка. Поэтому я надеюсь, что Беларусь не присоединится к Путину и не пойдет на эти шаги", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что если Беларусь все-таки присоединится к наступлению на Украину, то наша страна выдержит.

"Мы будем бороться. Мы будем сражаться, мы выдержим", - подчеркнул президент.

Напомним, украинская разведка сообщала, что Россия продолжает давить на Беларусь по поводу войны против Украины. Однако Беларусь пытается воздержаться прямого участия.

Кроме того, ситуация на украинско-белорусской границе остается полностью контролируемой.

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