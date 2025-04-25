Зеленський може не встигнути на похорон Папи Римського: хто тоді представить Україну

Він зазначив, що важливо, щоб Україна була представлена на похороні. І причина не тільки в хороших відносинах із Ватиканом, а й у допомозі Ватикану в поверненні українських дітей та обмінах полоненими, а також в особистих хороших відносинах із Папою.

За словами президента, Україна хоче висловити співчуття Ватикану та Італії.

"Якщо я не встигатиму, Україна буде представлена на гідному рівні. Міністр закордонних справ (Андрій Сибіга - ред.) і перша леді (Олена Зеленська - ред.) там будуть присутні", - уточнив Зеленський.

Він додав, що для нього важливо бути в Україні. На сьогодні заплановано кілька сьогодні військових засідань. Обговорюватимуть контракти щодо систем протиповітряної оборони.

"Я вже провів низку зустрічей, будуть ще зустрічі, буде Ставка і там є кілька закритих питань щодо цього удару і щодо відповідних кроків України. Я не знаю, скільки це буде тривати, тому, якщо я буду встигати, обов'язково буду присутній, тому що це важливо для України", - розповів президент.