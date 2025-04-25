Зеленський може не встигнути на похорон Папи Римського: хто тоді представить Україну

Президент України Володимир Зеленський може не поїхати до Ватикану на похорон Папи Римського Франциска. Але Україна буде там представлена.
Про це глава української держави заявив на покладанні квітів біля зруйнованого ударом будинку у Святошинському районі, передає кореспондент РБК-Україна.
Він зазначив, що важливо, щоб Україна була представлена на похороні. І причина не тільки в хороших відносинах із Ватиканом, а й у допомозі Ватикану в поверненні українських дітей та обмінах полоненими, а також в особистих хороших відносинах із Папою.
За словами президента, Україна хоче висловити співчуття Ватикану та Італії.
"Якщо я не встигатиму, Україна буде представлена на гідному рівні. Міністр закордонних справ (Андрій Сибіга - ред.) і перша леді (Олена Зеленська - ред.) там будуть присутні", - уточнив Зеленський.
Він додав, що для нього важливо бути в Україні. На сьогодні заплановано кілька сьогодні військових засідань. Обговорюватимуть контракти щодо систем протиповітряної оборони.
"Я вже провів низку зустрічей, будуть ще зустрічі, буде Ставка і там є кілька закритих питань щодо цього удару і щодо відповідних кроків України. Я не знаю, скільки це буде тривати, тому, якщо я буду встигати, обов'язково буду присутній, тому що це важливо для України", - розповів президент.
Нагадаємо, у понеділок, 21 квітня, стало відомо, що Папа Римський Франциск помер. Причиною його смерті став інсульт.
Похорон Папи Римського заплановано на суботу, 26 квітня. Він відбудеться о 10:00 ранку за місцевим часом (11:00 за Києвом).
У вівторок, 22 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що він відвідає похорон Папи Римського. Пізніше заявив, що там хотів би зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.
Сам Трамп сьогодні, 25 квітня, не виключив, що його зустріч із главою української держави відбудеться.
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