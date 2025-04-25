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Зеленский может не успеть на похороны Папы Римского: кто тогда представит Украину

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский может не поехать в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска. Но Украина будет там представлена.

Об этом глава украинского государства заявил на возложении цветов возле разрушенного ударом дома в Святошинском районе, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что важно, чтобы Украина была представлена на похоронах. И причина не только в хороших отношениях с Ватиканом, но и в помощи Ватикана в возвращении украинских детей и обменах пленными, а также в личных хороших отношениях с Папой. 

По словам президента, Украина хочет выразить соболезнования Ватикану и Италии.

"Если я не буду успевать, Украина будет представлена ​​на достойном уровне. Министр иностранных дел (Андрей Сибига - ред.) и первая леди (Елена Зеленская - ред.) там будут присутствовать", - уточнил Зеленский. 

Он добавил, что для него важно быть в Украине. На сегодня запланировано несколько сегодня военных заседаний. Будут обсуждаться контракты по системам противовоздушной обороны.

"Я уже провел ряд встреч, будут еще встречи, будет Ставка и там есть несколько закрытых вопросов по этому удару и по соответствующим шагам Украины. Я не знаю, сколько это будет идти, поэтому, если я буду успевать, обязательно буду присутствовать, потому что это важно для Украины", - рассказал президент. 

Зеленский планировал поехать в Ватикан

Напомним, в понедельник, 21 апреля, стало известно, что Папа Римский Франциск умер. Причиной его смерти стал инсульт.

Похороны Папы Римского запланированы на субботу, 26 апреля. Они пройдут в 10:00 утра по местному времени (11:00 по Киеву).

Во вторник, 22 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он посетит похороны Папы Римского. Позже заявил, что там хотел бы встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Сам Трамп сегодня, 25 апреля, не исключил, что его встреча с главой украинского государства состоится.

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