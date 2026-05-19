Зеленський може вперше відвідати Сербію цього тижня, - ЗМІ

14:00 19.05.2026 Вт
2 хв
Чи є офіційне підтвердження візиту глави держави до Белграда?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Наприкінці цього тижня Сербія очікує на візит делегації України, яку може очолити особисто Володимир Зеленський. Якщо інформація підтвердиться, це буде перший візит президента до країни з 2019 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербський телеканал N1.

Читайте також: "Це справді дуже боляче": Зеленський назвав втрати Росії від ударів України

Офіційного підтвердження майбутньої поїздки Зеленського до Белграда наразі немає. Водночас дипломатичні джерела у сербській столиці очікують, що незабаром країни можуть підписати спільний меморандум про взаєморозуміння щодо торговельного співробітництва.

До цього часу контакти Володимира Зеленського із сербським президентом Александром Вучичем відбувалися переважно на полях міжнародних політичних самітів.

Перші прямі переговори між президентами Сербії та України з початку повномасштабної війни відбулися наприкінці серпня 2023 року в Афінах на саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

Тоді Вучич заявив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, та назвав розмову конструктивною. Проте Белград уперше відмовився підписати спільну декларацію саміту через пункт із закликом запровадити санкції проти Росії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 17 травня заявив, що Європа має бути в перемовинах. За словами глави держави, важливо, щоб у ЄС був сильний голос та присутність у цьому процесі, і варто визначити, хто його представлятиме.

Крім того, український президент наголосив, що удари по Московському регіону є чітким сигналом для Кремля, що не варто зв'язуватися з Україною та йти проти неї несправедливою загарбницькою війною.

Зазначимо, Зеленський повідомив, що удари дронами по Москві та області 17 травня - це справедливі відповіді України на затягування війни країною-агресоркою та удари по українських містах і громадах.

