Зеленський може відвідати похорон Папи Римського, - джерела

"В ОП очікують дату поховання Папи і готують візит президента до Риму на прощання з понтифіком", - повідомило джерело РБК-Україна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрічався з Папою Римським у Ватикані у жовтні минулого року. Тоді він подарував понтифіку картину про різанину в Бучі.

Варто зауважити, що зазвичай похорони Папи відвідує багато світових лідерів. Ці візити можуть створити потенційний простір для зустрічей на найвищому рівні.

Смерть Папи Римського

Нагадаємо, у понеділок вранці, 21 квітня стало відомом що помер Папа Франциск. Його не стало у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.

"Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта", - йдеться в повідомленні.

Вже під вечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. За їх даними, у Франциска стався інсульт, після якого він впав у кому та помер.

Вже відомо, що президент США Дональд Трамп планує відвідати похорон Папи Римського Франциска в Римі.

Більше про поховання Папи Римського - у матеріалі РБК-Україна.

Також варто нагадати, що Папа Римський Франциск засуджував війну в Україні, закликаючи до миру, співчуття та підтримки постраждалих.