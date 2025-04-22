Зеленский может посетить похороны Папы Римского, - источники

"В ОП ожидают дату погребения Папы и готовят визит президента в Рим на прощание с понтификом", - сообщил источник РБК-Украина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встречался с Папой Римским в Ватикане в октябре прошлого года. Тогда он подарил понтифику картину о резне в Буче.

Стоит заметить, что обычно похороны Папы посещает много мировых лидеров. Эти визиты могут создать потенциальное пространство для встреч на самом высоком уровне.

Смерть Папы Римского

Напомним, в понедельник утром, 21 апреля стало известным что умер Папа Франциск. Его не стало в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

"Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта", - говорится в сообщении.

Уже под вечер Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. По их данным, у Франциска случился инсульт, после которого он впал в кому и умер.

Уже известно, что президент США Дональд Трамп планирует посетить похороны Папы Римского Франциска в Риме.

Больше о похоронах Папы Римского - в материале РБК-Украина.

Также стоит напомнить, что Папа Римский Франциск осуждал войну в Украине, призывая к миру, сочувствию и поддержке пострадавших.