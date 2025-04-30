Зеленський може відвідати Чехію 4 травня, - ЗМІ

В офісі чеського президента публічно анонсували, що в неділю його резиденція - Празький град - буде закрита для відвідувачів з 11:00 по 16:30 за місцевим часом.

За інформацією ЗМІ, це може бути повʼязано з запланованим візитом Зеленського в Чехію, але офіційно це не підтвердили ані в уряді, ані в офісі президента країни.

Як повідомило видання iDNES.cz, президент України приїде до Праги з першою леді Оленою Зеленською і проведе зустрічі з Павелом, премʼєром Петром Фіалою та главою МЗС Яном Ліпавським.