Зеленський може відвідати Чехію 4 травня, - ЗМІ

Президент Чехії Петр Павел у неділю, 4 травня, може прийняти президента України Володимира Зеленського з неоголошеним візитом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seznam Zpravy та iDNES.cz.
В офісі чеського президента публічно анонсували, що в неділю його резиденція - Празький град - буде закрита для відвідувачів з 11:00 по 16:30 за місцевим часом.
За інформацією ЗМІ, це може бути повʼязано з запланованим візитом Зеленського в Чехію, але офіційно це не підтвердили ані в уряді, ані в офісі президента країни.
Як повідомило видання iDNES.cz, президент України приїде до Праги з першою леді Оленою Зеленською і проведе зустрічі з Павелом, премʼєром Петром Фіалою та главою МЗС Яном Ліпавським.
Нагадаємо, минулого року президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила 800 тисяч снарядів, які можна придбати для України. Глава держави уточнював, що снаряди можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.
Вже у червні 2024 року Чехія повідомила, що до України прибула перша партії артилерійських снарядів, закуплених за її ініціативою.
Загалом нещодавно стало відомо, що Чехія в рамках своєї ініціативи цьогоріч зможе надати Україні стільки ж боєприпасів, як і у 2024 році, а саме 1,5 млн одиниць.
Як нещодавно повідомлялося, цього року Україна отримала від Чехії вже майже 400 тисяч великокаліберних снарядів.
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