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В Україну прибула перша партія боєприпасів у рамках чеської ініціативи

Вівторок 25 червня 2024 13:19
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В Україну прибула перша партія боєприпасів у рамках чеської ініціативи Фото: прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україну прибула перша партія боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все необхідне", - заявив він.

Чеська ініціатива

У квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Згідно з планом, було заплановано придбати 800 тисяч боєприпасів у рамках програми. Партнерам було запропоновано Чехією приєднатися до ініціативи.

Мали намір доставити перші партії снарядів в Україну в травні, однак виникли проблеми, і поставка затрималася.

Міхал Стрнад, голова чеської оборонної компанії CSG, вказав на погану якість боєприпасів як причину затримок.

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