RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский может посетить Чехию 4 мая, - СМИ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Чехии Петр Павел в воскресенье, 4 мая, может принять президента Украины Владимира Зеленского с необъявленным визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seznam Zpravy и iDNES.cz.

В офисе чешского президента публично анонсировали, что в воскресенье его резиденция - Пражский град - будет закрыта для посетителей с 11:00 до 16:30 по местному времени.

По информации СМИ, это может быть связано с запланированным визитом Зеленского в Чехию, но официально это не подтвердили ни в правительстве, ни в офисе президента страны.

Как сообщило издание iDNES.cz, президент Украины приедет в Прагу с первой леди Еленой Зеленской и проведет встречи с Павелом, премьером Петром Фиалой и главой МИД Яном Липавским.

 

Помощь Украине от Чехии

Напомним, в прошлом году президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести для Украины. Глава государства уточнял, что снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого требуется финансирование.

Уже в июне 2024 года Чехия сообщила, что в Украину прибыла первая партии артиллерийских снарядов, закупленных по ее инициативе.

В общем недавно стало известно, что Чехия в рамках своей инициативы в этом году сможет предоставить Украине столько же боеприпасов, как и в 2024 году, а именно 1,5 млн единиц.

Как недавно сообщалось, в этом году Украина получила от Чехии уже почти 400 тысяч крупнокалиберных снарядов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский