Зеленский может посетить Чехию 4 мая, - СМИ

В офисе чешского президента публично анонсировали, что в воскресенье его резиденция - Пражский град - будет закрыта для посетителей с 11:00 до 16:30 по местному времени.

По информации СМИ, это может быть связано с запланированным визитом Зеленского в Чехию, но официально это не подтвердили ни в правительстве, ни в офисе президента страны.

Как сообщило издание iDNES.cz, президент Украины приедет в Прагу с первой леди Еленой Зеленской и проведет встречи с Павелом, премьером Петром Фиалой и главой МИД Яном Липавским.