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Україна зможе отримати 1,5 млн боєприпасів від Чехії цього року

Брюссель, П'ятниця 28 березня 2025 16:10
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Україна зможе отримати 1,5 млн боєприпасів від Чехії цього року Фото: прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чехія в рамках своєї ініціативи цьогоріч зможе надати Україні стільки ж боєприпасів, як і в 2024 році. Йдеться про кількість у 1,5 млн одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Чехії Петера Фіалу, якого цитує The Guardian.

"Чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів в Україну може доставити принаймні стільки ж снарядів у 2025 році, скільки минулого року", - заявив Фіала після саміту "коаліції охочих" у Парижі 27 березня.

Ініціатива була започаткована минулого року та фінансована кількома країнами-союзниками. Міністерство оборони Чехії в лютому цього року повідомило, що серед снарядів, наданих у 2024 році, було 500 тисяч одиниць 155-мм снарядів.

155-міліметрові боєприпаси потрібні для артилерійських гармат, які Україні надали країн НАТО. У зброї радянського зразка використовуються снаряди калібру 152-мм. Чеська ініціатива постачає обидва види боєприпасів.

Боєприпаси для України

У 2024 році Чехія заявила про створення ініціативи з закупівлі боєприпасів для української армії у третіх країнах. До проєкту приєдналися й інші країни-союзники. Ініціатива була створена на тлі затримок з постачанням боєприпасів для України.

Вже у червні 2024 року Чехія повідомила, що до України прибула перша партії артилерійських снарядів, закуплених за її ініціативою.

У січні 2023 року міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський анонсував створення ще однієї ініціативи з закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Він закликав партнерів приєднатися до фінансування проєкту.

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