Україна зможе отримати 1,5 млн боєприпасів від Чехії цього року

Чехія в рамках своєї ініціативи цьогоріч зможе надати Україні стільки ж боєприпасів, як і в 2024 році. Йдеться про кількість у 1,5 млн одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Чехії Петера Фіалу, якого цитує The Guardian.

"Чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів в Україну може доставити принаймні стільки ж снарядів у 2025 році, скільки минулого року", - заявив Фіала після саміту "коаліції охочих" у Парижі 27 березня.

Ініціатива була започаткована минулого року та фінансована кількома країнами-союзниками. Міністерство оборони Чехії в лютому цього року повідомило, що серед снарядів, наданих у 2024 році, було 500 тисяч одиниць 155-мм снарядів.

155-міліметрові боєприпаси потрібні для артилерійських гармат, які Україні надали країн НАТО. У зброї радянського зразка використовуються снаряди калібру 152-мм. Чеська ініціатива постачає обидва види боєприпасів.